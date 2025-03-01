Edirne'de elektronik sigaraları vücutlarına yapıştıran Bulgarlar yakalandı

İHA

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na girmek isteyen Bulgaristan plakalı araçlar gelen ve 3 kadın 6 Bulgar vatandaşı, beyan edecekleri hiçbir şey olmadığını bildirdi.

Araçlar gümrük muayenesinden geçirilmek üzere x-ray ve fiziksel kontrolleri gümrük müfettişleri, tarafından yapıldı.

VÜCUTLARINA BİN 730 PAKET KAÇAK ÜRÜN YAPIŞTIRDILAR

Yapılan kontrollerde araçtaki şüphelilerin vücutlarına 15 adet elektronik sigara, 230 adet elektronik sigara kapsülü, 540 adet vaporizatör başlığı ve 945 adet elektronik sigara vaporizatörü içeren toplam bin 730 paketin vücutlarına yapıştırdıkları tespit edildi.

Kaçak elektronik sigara ve parçalarına el konuldu.