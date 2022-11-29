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    Edirne'de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı

    Kuraklıktan birçok ürünün tarlada çürüdüğü kentte etkili olan yağışlar, hem Meriç ve Tunca nehirlerine hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu.
    • 29.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:11
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    Edirne'de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı

    Uzun zamandır ülkenin birçok bölgesinde kuraklık korkutan boyutlara ulaştı.

    Birçok kentin içme suyunu karşılayan göl ve barajlar neredeyse kuruma noktasına geldi.

    Edirne'de aylardır süren kuraklık nedeniyle buğday üreticisi zamanında ekim yapamamış, tarlada ekili olan kanolalar da bozulmuştu.

    Ürünler tarlalarda çürüdü

    Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kuraklık nedeniyle çok sayıda çiftçi, ekimlerini kuru toprağa ekip yağmur beklemeye başlamıştı.

    Edirne’den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinde de kuraklık nedeniyle su seviyesi dibi görünce, çiftçiler tarımsal sulamada nehirlerden faydalanamadı.

    Edirne de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı #1

    Yağışlar can suyu oldu

    Edirne ve çevresinde gerçekleşen yağışlar, hem nehirlere hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu.

    Yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı.

    Meriç Nehri’nin debisi 40 metreküp/saniyeden 65 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri’nin debisi de iki kat artarak 3 metreküp/saniyeden 6 metreküp/saniyeye yükseldi.

    Edirne de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı #2

    Adacıklar kayboldu

    Nehirlerde su seviyesinin artmasıyla birlikte, kuraklık döneminde görülen kum adacıkları da gözden kayboldu.

    "Nehirlerimizde su seviyesi yükselmeye başladı"

    İHA'nın haberine göre, Edirneli vatandaşlardan Memduh Sidim, yağışlarla birlikte yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Mevsim itibariyle çok kurak bir dönem geçirdik. Son yağışlarla birlikte Edirne’mizin topraklarına bereket yağdı.

    Görüntülerde de görüldüğü gibi yağış nedeniyle nehirlerimizde su seviyesi yükselmeye başladı." açıklamasında bulundu.

    Edirne de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı #3

    Edirne de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı #4


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