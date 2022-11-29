Haberler

Gündem Haberleri

Edirne'de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı

Edirne'de etkili olan yağışlar sonrasında debiler arttı

Kuraklıktan birçok ürünün tarlada çürüdüğü kentte etkili olan yağışlar, hem Meriç ve Tunca nehirlerine hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu.