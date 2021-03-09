Edirne'de evinin önünü tuvalet olarak kullananlara isyan etti

Evinin merdivenlerinde gördüğü dışkı ve idrarların insanlara ait olduğunu fark eden vatandaş, belediyeden bölgeye umumi tuvalet yapılması için yardım istedi.

Edirne’de yaşanan trajikomik durum, görenleri hayrete düşürdü.

Sarıcapaşa Mahallesi’nde yaşayan Sezai Altan (49), evinin merdivenlerindeki dışkı ve idrarlar üzerine güvenlik kameralarını izledi.

Altan, çevredeki vatandaşların tenha ve kör nokta olması nedeniyle evinin önünde tuvaletlerini yaptıklarını gördü.

"EVİMİN ÖNÜNDE İHTİYAÇLARINI GİDERİYORLAR"

Yaşadığı mahallede ilginç olayların yaşandığını söyleyen Altan, “Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım.

"BELEDİYEDEN YARDIM İSTİYORUM"

Şimdi bir kapı yaptırmaya karar verdim. Belediyeden yardım da istiyorum çünkü bu bölgede çalışan insanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunmadığı için umumi tuvalet dolayısıyla bu tarz yerler arayarak işlerini gidermeye çalışıyorlar. Burada ufak tefek satıcılar var, ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir yer yok." diye konuştu.

"YAŞLI KADINLAR MERDİVENLERİMİ KULLANIYOR"

Yaşlısından gencine çok sayıda vatandaşın tuvalet için evinin önünü kullandıklarını anltana Altan, “Yaşlı kadınlar geliyor, erkekler de geliyor. Arka araziye erkekler girip çok rahat yapabiliyorlar, çünkü onların çekindiği bir şey. Kadınların çekindiği görünmemek, kör nokta, görünmeyen bir nokta ama merdivenlerimi kullanıyorlar. İsteseler kapımı açarım. Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesine göre bu yaptıkları suç.” dedi.

"KEDİ KÖPEKTİR DEDİM İNSAN ÇIKTI"

Kamera kayıtlarını izlemeden önce dışkı ve idrarların hayvanlara ait olduğunu düşündüğünü belirten Altan, “Sanırım bu durum birkaç yıldır devam ediyor. Yağmur olmayan günlerde ıslaklıklar görüyordum. Tabii köpekler de bu mahalleye çok girip çıkıyor, ben kedi köpek zannettim tabii kameralar takıldıktan sonra tespit ettim insan çıktı.” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.