Edirne'de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu

Aniden bastıran sağanak sebebiyle ev ve iş yerleri sulara teslim olurken evini su basan yaşlı adam ve kızı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Neslihan Çokilgin, "Ne erzak kaldı ne evim, her yer gitti" dedi.

Trakya bölgesinde beklenen kuvvetli yağış, gece saatlerinde Edirne'de aniden etkisini gösterdi.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evleri su basan yaşlı adam ve kızı, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hıçkıra hıçkıra ağladı

Neslihan Çokilgin, asfalt nedeniyle rögarların kapandığını ve babasının belediye ekiplerini uyardığını belirterek "Valla biz de anlamadık. Geçen hafta rögarlar doluymuş, otelin altını basmıştı. Asfalt dökülünce buradaki rögarları da kapamışlar, temizleyemediler.

Yağmur yağarsa benim evim mahvolur dedi babam. Yine dolmuş, baktım yağmur da yoktu. Sonradan bir baktım banyodan bütün ev mahvolmuş. Ne erzak kaldı ne evim kaldı, her yer gitti. Rögar dolu olunca geri tepti hep. Benim bütün geçmişim gitti, mahvoldu." dedi.

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"Buzdolabına gitmesin bari"

Belediye ekiplerinin mahalle ile ilgilenmediğini söyleyen Bekir Çokilgin, "Defalarca söyledi. İlgilenmediler. Belediye bu sene hiç bakmadı mahalleye. Buzdolabına gitmesin bari, çekin. Kim karşılayacak bunu, 70 bin lira harcadım buraya, her şeyim gitti." ifadelerini kullandı.

Fenelaşanlara sağlık kontrolü yapıldı

İHA'nın haberine göre; daha sonra bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince fenalaşan kadın ve yaşlı adama sağlık kontrolü yapıldı.









































