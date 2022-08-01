Petrol
103.52
-0.43%
Euro
18.3892
0.37%
Dolar
17.9488
0.20%
Altın
1.017
-0.04%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
417.368
-2.00%
BTXN Coin
10.10
2.12%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Edirne'de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu

    Aniden bastıran sağanak sebebiyle ev ve iş yerleri sulara teslim olurken evini su basan yaşlı adam ve kızı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Neslihan Çokilgin, "Ne erzak kaldı ne evim, her yer gitti" dedi.
    • 01.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu

    Trakya bölgesinde beklenen kuvvetli yağış, gece saatlerinde Edirne'de aniden etkisini gösterdi.

    Etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evleri su basan yaşlı adam ve kızı, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    Hıçkıra hıçkıra ağladı

    Neslihan Çokilgin, asfalt nedeniyle rögarların kapandığını ve babasının belediye ekiplerini uyardığını belirterek "Valla biz de anlamadık. Geçen hafta rögarlar doluymuş, otelin altını basmıştı. Asfalt dökülünce buradaki rögarları da kapamışlar, temizleyemediler.

    Yağmur yağarsa benim evim mahvolur dedi babam. Yine dolmuş, baktım yağmur da yoktu. Sonradan bir baktım banyodan bütün ev mahvolmuş. Ne erzak kaldı ne evim kaldı, her yer gitti. Rögar dolu olunca geri tepti hep. Benim bütün geçmişim gitti, mahvoldu." dedi.

    Edirne'de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu ViDEO

    "Buzdolabına gitmesin bari"

    Belediye ekiplerinin mahalle ile ilgilenmediğini söyleyen Bekir Çokilgin, "Defalarca söyledi. İlgilenmediler. Belediye bu sene hiç bakmadı mahalleye. Buzdolabına gitmesin bari, çekin. Kim karşılayacak bunu, 70 bin lira harcadım buraya, her şeyim gitti." ifadelerini kullandı.

    Fenelaşanlara sağlık kontrolü yapıldı

    İHA'nın haberine göre; daha sonra bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince fenalaşan kadın ve yaşlı adama sağlık kontrolü yapıldı.

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #1

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #2

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #3

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #4

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #5

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #6

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #7

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #8

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #9

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #10

    Edirne de evleri sulara teslim olan aile gözyaşlarına boğuldu #11


    İlginizi Çekebilir

    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçeli taraftara yanıt
    Diğer spor haberleri

    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçeli taraftara yanıt

    Böbrek yetmezliğini gösteren 7 belirti
    Sağlık

    Böbrek yetmezliğini gösteren 7 belirti

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir