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    Edirne'de FETÖ şüphelisi 22 kişi gözaltına alındı

    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan, 22'si gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 15:14
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:19
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    Edirne'de FETÖ şüphelisi 22 kişi gözaltına alındı

    Ülke genelinde FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinde yer aldığı 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı.

    22 KİŞİ EMNİYETTE

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 22 kişi Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    GATA'NIN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK DÜZENLENDİ

    Operasyonun FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrası örgütün mahrem avukatlık yapılanması, mahrem hakimlik çalışma evleri ve GATA'nın mahrem yapılanmasına yönelik düzenlendiği öğrenildi.

    Edirne de FETÖ şüphelisi 22 kişi gözaltına alındı #1

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