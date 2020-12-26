Edirne'de 'fırına ve alışverişe gidiyorum' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal ettiler

Korona tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli bahanelerle ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, tüm ekiplere kısıtlamadan muaf olma durumunu suistimal edenlerin tespit edilmesi maksadıyla denetimleri artırmaları talimatını verdi.

Bunun üzerine il ve ilçe merkezlerinde farklı noktalarda denetimler sıklaştırıldı.

FIRIN VE ALIŞVERİŞ BAHANESİ KURTARMADI

Ekipler Talatpaşa Caddesi'nden yaya olarak geçen 2 kişiyi durdurarak izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan kişiler "Fırına, alışverişe gidiyorum", gerekçelerini öne sürdü.

İkamet ettikleri mahallenin dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında tutanak tutuldu.

İHLAL YAPANLARA CEZAİ İŞLEM

Ekipler DSİ kavşağında da kısıtlamaya uymayan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kavşaklarda denetim gerçekleştirdi. İzin belgeleri olan ancak trafik kurallarına uymayan 24 sürücü hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.