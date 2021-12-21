Edirne'de fiyat denetimleri arttı

Zabıta ekipleri, turist yoğunluğunun ardından kentte işletmeleri denetledi.

Edirne, son günlerde adeta Bulgar turist akınına sahne oldu.

Fırsatçılığın önlemek amacıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan Bulgar turist yoğunluğu döneminde ve yaklaşan yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

İŞLETMELERDE İNCELEME

Yılbaşına kısa bir süre kala kentte çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerine fiyat tarifesi ve etiketi asmayı ihmal etmediği için teşekkür etti.

"FİYAT ETİKETİNİ GÖRÜNÜR YERE ASIN" UYARISI

Ayrıca işletme sahiplerine fiyat etiketlerini görünür yere asmaları konusunda hatırlatmada bulunuldu.

"MÜŞTERİLER KANDIRILDI" SÖYLENTİSİ GERÇEK DEĞİL

10 ekibin farklı bölgelerdeki denetimleri çerçevesinde, kentte satışa sunulan mal ve hizmetlerin üzerinde ürünün cinsini ve satış fiyatını belirten etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Öte yandan yerli ve yabancı müşterilerin kandırıldığına yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, bu konudaki denetimlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.