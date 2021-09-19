Katıldığı eğitim ve motivasyon programında gençlerin 'Reis'i ara' ısrarı üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla gençlere seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'na katıldı.

Burada gençlere açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Reis'i ara, Reis'i ara!" sloganlarıyla karşılaştı.

Kalabalık grubun ısrarı üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon açtı.

ERDOĞAN, GENÇLERE SESLENDİ

Gençlere seslenen Erdoğan, bu gece gençlerin buluşmasının sadece Edirne değil, Trakya'nın geleceği için hayırlara vesile olmasını diledi.

Edirne'de gençler 'Reis'i ara' sloganı atınca, Süleyman Soylu telefon açtı ViDEO

"Y KUŞAĞI DA, X KUŞAĞI DA, Z KUŞAĞI DA ŞU AN KARŞIMDA"

Gençlerle birlikte olmanın hasreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"İnşallah en yakın zamanda sizlerle bir arada olmanın hasreti içindeyim bunu da özellikle bildirmek istiyorum. Bütün gençlerimize en kalbi duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Y kuşağı da, Z kuşağı da, X kuşağı da şu anda karşımda. Siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Çok çalışmaya var mıyız? Gayrete var mıyız? Ona göre bu kuşakları kimseye kaptırmadan 'bu kuşaklar AK Parti'de toplanmıştır' demenizi özellikle sizlerden bekliyorum.

"SÜLEYMAN SOYLU'YA ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tekrar gözlerinizden öpüyorum. Sayın Süleyman beye de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Yarın da Amerika yolculuğumuz var. İnşallah Birleşmiş Milletlerin karşısında Türkevi'nin açılışını yapacağız. Türkevi'de inşallah ülkemiz için New York'ta çok çok muhteşem bir sembol olacak. Sağ olun var olun, çok teşekkür ediyorum."





"ALLAH BİZİ SİZE MAHÇUP ETMESİN"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere hitabının ardından kendisini dinleyen gençlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız öyle güzel sözler söyledi ki onun söylediği sözlere bizim yapacağımız tek bir şey var, uymak ve çalışmak. Buna söz veriyor muyuz? Erdoğan'ın milletimize 2023'e, 2053'e, 2071'e güçlü ve büyük Türkiye'ye söz veriyor muyuz ? 'Bütün kuşaklar bizimdir' diye söz veriyor muyuz? Allah sizden razı olsun, Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi ülkemize, milletimize mahçup etmesin. Allah bizi gelecek nesillere mahcup etmesin. hepinizi, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum."