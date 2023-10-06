Edirne'de göçmen hareketliliği! 776 kaçak göçmen yakalandı Edirne İl Jandarma Komutanlığınca kentte durdurulan 22 şüpheli araca yönelik düzenlenen operasyonlarda 776 kaçak göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor.

Karada ve denizde yürütülen çalışmalarla başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Bu kapsamda hem göçmenlerin yasa dışı geçişleri engelleniyor hem de göçmen kaçakçıları yakalanıyor.

Ekipler Edirne'de harekete geçti

Son olarak bir hareketlilik de Edirne'de yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT ve asayiş timlerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda şüpheli 22 araç, durduruldu.

776 göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı

Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 776 kaçak göçmen yakalanırken, 30 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

22 araca el konuldu

Organizatörlerin kaçakçılık olayında kullandıkları 22 araca el konularak, yediemin otoparkına çekildi.

Organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)