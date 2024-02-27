Edirne'de göçmenler x-ray cihazına takıldı İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki tırın dorsesine saklanan 51 düzensiz göçmen, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı.

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İHA

Göç yolu üzerindeki Edirne'de, uluslararası taşımacılık yapan tırlar didik didik aranıyor.

Teknolojik ürünlerden de faydalanılan sınır kapılarında tırlar, x-ray'dan geçiriliyor.

Arnavutluk plakalı olan tırlar, İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere geldi.

Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller sonrası tır, x-ray cihazına sevk edildi.

2 tırda göçmeneler x-ray'a takıldı

Burada dorsedeki yükler üzerinde hareket halinde oldukları görülen ilk tırda 24 ve ikinci tırda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler, haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)