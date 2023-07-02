Edirne'de gurbetçi akını: Geldiğim zaman gitmek istemiyorum Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri devam ederken bir vatandaş, "geldiğim zaman gitmek istemiyorum." sözleriyle vatan sevgisini vurguladı.

AA

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili bitti...

Binlerce Türk vatandaş yurdun birçok noktasında tatillerini değerlendirdi.

Öte yandan gurbetçiler de akın akın yurda giriş yaptı.

İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla yola çıkan Türkler, sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.

Sınırlarda yoğunluk sürüyor

Kapıkule Sınır Kapısı, Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişte en çok tercih ettiği sınır kapısı oluyor.

Almanya'da yaşayan Hasbi Aydın, memleketine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Biz yurt dışında 11 ay boyunca bu 1 ay için yaşıyoruz"

Tatilini Gebze'de geçireceğini belirten Aydın, şunları ifade etti.

Dilerim tatilde her şey istediğimiz gibi olur. Mutlulukla, sevinçle geliyoruz, vatanımızı çok seviyoruz. Biz yurt dışında 11 ay boyunca bu 1 ay için yaşıyoruz.



Onun için birikim yapıyor çabalıyoruz ve burada ailemizle, eşimiz dostumuzla memleketimizde hasret gideriyoruz.

"Geldiğim zaman gitmek istemiyorum"

Çocuklarıyla birlikte Almanya'dan gelen Mustafa Akın, şunları konuştu:

Memleketimize gezmeye geldik. Türkiye'miz gibi bir yer aramakla bulunmaz. Hiçbir devlet bizim ülkemiz gibi değil. Vatanıma geldiğimde sevinçten havalara uçuyorum.



Geldiğim zaman gitmek istemiyorum. Ama çocuklarımız orada mecburen onların yanında olmak için geri dönüyoruz.

"Kendi vatanımız gibi hiçbir yer yok"

Avusturya'dan yıllık iznini geçirmek için gelen Fikret Duman, "Memlekete geldikten sonra insanda yorgunluk da, üzüntüde her şey bitiyor. Kendi vatanımız gibi hiçbir yer yok." ifadelerini kullandı

"Aile, dost özlemiyle 11 ay çalışıyoruz"

Fransa'dan ailesiyle gelen Ali Dinç de önce tatil yapacağını, ardından memleketi Gaziantep'teki anne ve babasını ziyaret edeceğini belirtti.

Vatanını çok sevdiğini ifade eden Dinç, şu şekilde konuştu:

Ülkemize heyecanla geliyoruz. Aile, dost özlemiyle 11 ay çalışıyoruz. İnşallah herkesi görmek nasip olur.

"Geçen sene 8 defa girdim"

Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan da Kapıkule Sınır Kapısı'nda eşiyle birlikte Türk bayrağı açarak memlekete gelişini kutladı.

Tatilde Karadeniz bölgesini gezeceğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

Almanya'da doğup büyüdüm. Senede ortalama 5 defa girişim var. Geçen sene 8 defa girdim. Ne mutlu Türk'üm diyene.

Hüzünlü veda

Belçika'dan gelen Afyon Emirdağlı Erkan Erkart da çok sevdiği vatanına her yıl geldiğini, tatilde ailesini ve yakınlarını görüp hüzünle geri döneceğini söyledi.