Edirne'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu: Peronlardan beklemeden geçtik Ülkeye giriş yapan 2 milyona yakın gurbetçi için şimdi ise dönüş zamanının başlamasıyla birlikte sınırlardan geçişlerde işlemlerin hızlı olması gurbetçileri mutlu etti.

AA

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Mevsimin başından bu yana yurdun dört bir yanında büyük bir yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı turistler tatil beldelerine akın ederken, yıllık izinlerini ve tatillerini değerlendirmek isteyen gurbetçilerin de tercihi anavatan oldu.

Ülkeye giriş yapan 2 milyona yakın gurbetçi için şimdi ise dönüş zamanı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunuldu.

Bu kapsamda gümrük sahasını bir süre gezen heyet sonra Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kınık, sınır kapılarındaki personel takviyesi, peron sayısının artırılması gibi önlemler hakkında bilgi verdi.

Gurbetçiler sınırlardan hızlı geçişlerden mutlu

Yozgat'tan Almanya'ya dönen Mehmet Erciyas ve ailesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların sınırdan hızlı geçmesi için yoğun mesai harcandığını söyledi.

Erciyas da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçişlerin hızlı olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllara göre bekleme süresinin kısalmasından memnun olduklarını belirten Erciyas, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını ileri sürdü.

"Geçişlerin beklemeden bu şekilde olması bizi memnun etti"

Bu yıl kapılardan neredeyse beklemeden geçiş yaptıklarını ifade eden Karabayır, "Dönüş yolundayız. Çıkış kapısına kadar peronlardan beklemeden geçtik Vali bey de burada ona da çok teşekkür ederiz. Geçişlerin beklemeden bu şekilde olması bizi memnun etti." dedi.