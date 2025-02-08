Ali Yerlikaya duyurdu: Biri gri listede iki terörist yakalandı

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...
Türkiye, terörle mücadelede hem sınır ötesinde hem de sınır içinde kararlı operasyonlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Güvenlik güçleri, hain yapıların faaliyetlerini engellemek için yeni başarılara imza atarken, düzenlenen operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuruluyor.
2 TERÖRİST YAKALANDI
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “Gürz-45” operasyonunda bir başarıya daha imza atıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyesi iki terörist yakalandı.
Yakalanan teröristlerin, gri kategoride aranan Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng olduğu açıklandı.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"
Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler, Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandı.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.
BİRÇOK TERÖR OLAYINDA İSMİ GEÇİYOR
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in;
2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü,
13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu,
18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı,
23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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