Ali Yerlikaya duyurdu: Biri gri listede iki terörist yakalandı

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Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Türkiye, terörle mücadelede hem sınır ötesinde hem de sınır içinde kararlı operasyonlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri, hain yapıların faaliyetlerini engellemek için yeni başarılara imza atarken, düzenlenen operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuruluyor.

2 TERÖRİST YAKALANDI

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “Gürz-45” operasyonunda bir başarıya daha imza atıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyesi iki terörist yakalandı.

Yakalanan teröristlerin, gri kategoride aranan Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng olduğu açıklandı.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler, Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandı.



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

BİRÇOK TERÖR OLAYINDA İSMİ GEÇİYOR