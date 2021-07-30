Sosyete pazarı olarak da bilinen halk pazarına Bulgar turistlerin ve gurbetçi vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sınır kapısından girişler için ek peronlar açıldı.

Edirne’de ‘sosyete pazarı’ olarak da adlandırılan halk pazarı, Yunan ve Bulgar turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gıdadan tekstile birçok ürünün bulunduğu pazarda oluşan kalabalık, pazar esnafının yüzünü güldürüyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt hem gurbetçilerin hem Bulgar turistlerin günübirlik de olsa pazara gelmek için kente giriş yaptıklarını söyledi.

“GÜMRÜKTE NE KADAR AZ SÜRE KAYBEDERLERSE O KADAR İYİ”

Zıpkınkurt, gelen turistlerin ve gurbetçilerin sınır kapısından kente daha çabuk girebilmeleri için ek peronlar açıldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bunlar aynı gün içinde ülkeye girip çıktıkları için gümrükte ne kadar az süre kaybederlerse o kadar iyi oluyor onlar için. Bununla ilgili de Gümrük Başmüdürlüğü ve Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı."





Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin daha çok tekstil, gıda, akaryakıt, deterjan ve inşaat malzemesi aldığını belirtti.

Edirne’de halk pazarında Bulgar turist yoğunluğu VİDEO



“HEM ALIŞVERİŞ HEM KISA BİR TATİL OLUYOR”

Bulgaristan'ın Kırcali kentinden Ulus Pazarı'na gelen Remzi Hüseyinov fiyatların çok uygun olduğunu, kaliteli ürünlerin ve çeşidin çok fazla olduğunu belirterek "Sık sık alışveriş yapmaya Edirne'ye geliyoruz. İhtiyaçlarımızı buradan alıp dönüyoruz. Gelmişken de kenti geziyoruz. Bizim için hem alışveriş hem de kısa bir tatil oluyor." ifadelerini kullandı.