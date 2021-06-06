14 yaşındaki Arda, apandist patlaması nedeni ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Arda, LGS'ye hastane odasında girdi.

Edirne’de yaşayan ve İstiklal Ortaokulu öğrencisi olan Arda Yaşaroğlu (14), perşembe günü rahatsızlanarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apandisti patladığı belirlenen Yaşaroğlu, ertesi gün ameliyata olduktan sonra Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde tedaviye alındı.

Bu sırada yapılacak olan LGS için, okul müdürü devreye girerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilmesi ile, Arda Yaşaroğlu’nun sınava hastane odasında girmesine izin verildi.

Hasta yatağında sınav olan Yaşaroğlu’na iki öğretmen gözetmenlik yaptı.

“GİREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜP ÇOK ÜZÜLDÜM”

Ameliyat olduktan sonra sınava giremeyeceğini düşünüp çok üzüldüğünü söyleyen Yaşaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında benim apandistim patlamış, haberim yoktu. Son gün ağrım oldu öyle öğrendik. Çevresinde bir kitle oluşturmuş, onu ameliyat ettiler. Pazar günü de sınavım vardı, ilk aklıma o geldi. Giremeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm. Sonradan müdür bey sağ olsun haletti.





“HEDEFİM FEN LİSESİ”

Sınavdan iyi puan bekliyorum. İyi çalışmıştım. İlk baş stresliydim aslında ama şu an çok rahatım. Yatarak sınava gireceğim. Okulda belki daha stresli olacaktım böyle daha iyi oldu belki de. Hedefim Fen Lisesi. Umarım kazanırım."

“ÖNEMLİ OLAN ONUN SAĞLIĞIYDI”

Baba Hüseyin Yaşaroğlu, önemli olanın evladının sağlığı olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Birkaç gündür bir sıkıntısı vardı. Onu da ameliyatla çözdük, apandisti patladı. Bugün de sınava girdi. Bizim için ilk baş önemli olan onun sağlığıydı, daha sonra sınavdı. Çok şükür ameliyatı güzel geçti ve sınava girdi. Özellikle okul müdürümüz konu üzerinde çok çalıştı. Bakanlık da çok yardımcı oldu ve başarıyla sınava girdi." ifadelerini kullandı.

Edirne'de, hastane odasında LGS'ye girdi VİDEO



“2 SAATTE SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Arda'nın annesi Cemile Yaşaroğlu ise, "Bir rahatsızlığı oldu, apandisti patladı. Bu durumda sınava girmesi bile çok mucize aslında. Sınava yakın olması kötü oldu. İlk söylediği şey de 'emeklerim boşa gitti anne' oldu, o bizi çok üzdü. Biz de bu nedenle hemen okul müdürüyle görüştük ve çözüm bulundu. İki saatte sorun çözüldü ve oğlum da mutlu oldu. Bugün de gayet moralli uyandı ve sınavına girdi. Onun için hayırlısı buydu sanırım, sonucunu göreceğiz.” ifadelerini kullandı.