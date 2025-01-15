Edirne'de iki buçuk metre boyunda yayın balığı yakaladı

DHA

Ekstrem balık avcılığı, hem avcılar arasında hem de takipçileri arasında büyük ilgi görüyor.

Bunlara bir örnek de Edirne’de yaşandı.

BÜYÜK BALIK TAKILDI

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Erdal Yaman’ın ağına büyük bir balık takıldı.

Bir süre uğraşan Yaman, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

TAM 69 KİLOGRAM

Yaman, 2.45 metre boya ve 69 kilogram ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti.

RESTORANLARA SATACAK

Yaman, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını belirterek, avın bereketli geçtiğini söyledi.

Erdal Yaman, boyundan uzun balığı restoranlara satacağını belirtti.