Edirne'de kaçak göçmen hareketliliği! 2 haftada 2 bin 715 göçmen yakalandı Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda durdurulan 64 şüpheli araçta 2 bin 715 kaçak göçmen tespit edildi. Öte yandan gözaltına alınan 81 organizatörden 52’si de tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yurt genelinde yasa dışı göçle mücadele sürüyor. Ekipler, denizde ve karada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Böylelikle ekiplerin hummalı çalışmalarıyla büyük bir başarı ortaya koyuluyor. Edirne'de 2 haftada 64 şüpheli araç durduruldu Bu kapsamda Edirne'de de son 2 haftada kaçak göçmen hareketliliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT ve asayiş timleri tarafından son 2 haftada ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda şüpheli 64 araç durduruldu. 2 bin 715 kaçak göçmen yakalandı Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 2 bin 715 kaçak göçmen yakalanırken, 81 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Para cezası yağdı Organizatörlerin cep telefonu ile üzerlerindeki ve organizatörlükten elde ettikleri değerlendirilen paralarla, kaçakçılık olayında kullandıkları 64 araca savcılık talimatıyla el konuldu. Yediemin otoparkına çekilen araçların sahiplerine 260 bin 96 lira idari para cezası uygulandı. 52 organizatör tutuklandı Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 organizatörden 52’si, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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