Edirne'de kaçak göçmen operasyonu! Otomobilin bagajından çıktılar

Edirne'd kaçak göçmen hareketliliği yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü operasyon için harekete geçti.
Bulgaristan'a giderken yakalandılar
Ekiplerin koordineli çalışmasında, göçmenlerin otomobille Bulgaristan’a geçeceği belirlendi.
Önlem alan ekipler, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen otomobili durdurup aramaya aldı.
Bagajdan göçmenler çıktı
Aramada aracın bagajında 2, arka koltuklar arasında 1 olmak üzere 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Tutuklandı
Otomobil sürücüsü N.İ. ile göçmenler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü N.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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