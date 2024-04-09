Edirne'de kaçak göçmen operasyonu! Otomobilin bagajından çıktılar Bulgaristan’a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde, 2’si bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü tutuklandı.

DHA

Edirne'd kaçak göçmen hareketliliği yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü operasyon için harekete geçti.

Bulgaristan'a giderken yakalandılar

Ekiplerin koordineli çalışmasında, göçmenlerin otomobille Bulgaristan’a geçeceği belirlendi.

Önlem alan ekipler, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen otomobili durdurup aramaya aldı.

Bagajdan göçmenler çıktı

Aramada aracın bagajında 2, arka koltuklar arasında 1 olmak üzere 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Tutuklandı

Otomobil sürücüsü N.İ. ile göçmenler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü N.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)