Edirne'de kaçak göçmenler duvara çarpan minibüste yakalandı Edirne'de evin duvarına çarparak durabilen minibüste 1'i yaralı 19 göçmen yakalandı.

İHA

Yurtta huzur ve güvenin sağlanması kapsamında çalışmalar sürüyor...

Güvenlik güçleri yurtta çalışmalarına devam ederken tespit edilen şüpheliler her geçen gün yeni bir operasyona imza atıyor.

Edirne'de de yaşanan bir kaza şüphelileri ortaya çıkardı.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren 34 GFT 53 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ekipler olay yerine geldi

Bunun sonucunda bir evin duvarına çarparak durabildi.

O esnada ezilmekten son anda kurtulan sokak sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

19 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığını belirlediği minibüste 19 göçmen yakaladı.

Kaza nedeniyle yaralı olan göçmenlerden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderildiler

Diğer 18 göçmen, işlemlerinin yapılması için önce Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne ardından da Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)