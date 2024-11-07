Edirne'de kedi ile farenin kıskandıran dostluğu

İHA

Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde son dönemlerde sık sık görülmeye başlayan büyük fareler, bu defa kedi ile dostluk örneği sergileyerek yemek yedi.

Tarihi binaların yoğun olduğu Kaleiçi semtinde sokaklarda cirit atan fareler, bu defa kedi ile duvar kenarında yan yana yemek yiyip dostluk sergiledi.

Normalde iki düşman olan hayvan kedi ile farenin birlikte yemek yiyerek insanlığa dostluk örneği sergilediğini ifade eden vatandaşlar, semtte fare görmekten rahatsız olduklarını dile getirse de, böyle birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde kedinin fare ile yemeğini paylaşıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ: KEDİ VE FARENİN BİRLİKTELİĞİNİ GÖREN ŞAŞTI KALDI

Çöpün yanında dolaşan fare, daha sonra kedinin yanına giderek yemeğine ortak oldu. Kedi ve farenin birlikteliği görenleri hayrete düşürdü.

Hayretlerini gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kedi ile farenin sokak kenarına dökülen yemeği birlikte yemesini cep telefonuyla görüntüleyen Yurdaer Ünver, resmen dünyanın düzeninin değiştiğini, kediyle farenin beraber yemek yediğini ve bu işe anlam veremediğini dile getirdi.

"BU DAVRANIŞLARI BİZ İNSANLARA ÖRNEK OLMALI"

Gördüğü manzara karşısında şaşıran Yurdaer Ünver, "Mahallede bu civarda çok kedi oluyor, akşam vakti bir abla çöpün kenarına yemek koydu. Önce kediler geldi sonra fare de gelip kenarda yemek yemeye başladı, kedinin yanında. Eskiden fareler, kedileri görünce kaçıp giderdi. Biz bunu bu şekilde bildik ve gördük. İnsanların bu zamanda ufak sebeplerden birbirini öldürdüğünü görüyor ve işitiyoruz. Bu zamanda en büyük düşmanların bile beraber oturup kalkamıyor. Kedi ve farenin bu davranışı biz insanlar örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DAVRANMALARI ÇOK İLGİNÇ"

Vatandaşlardan Erhan Ünver ise bu kadar kedinin olduğu bir yerde kedi ile farenin yaşaması ve onların yanında yemek yemesi takdire şayan bir durum olduğunu belirtti. Ünver, ”Fare ile kedinin olayında biz sevmediğimiz insanın yanında bile yemek yiyemez iken bunların bu şekilde davranması çok ilginç.” dedi.

Sokak sakinlerinden Sevda Dragumandan ise “Kedi ile farenin bu durumunu karşısında çocukluğumuzdan gelen algı ile Tom ve Jerry'ye bile güvenim kalmadı. Ön tarafta kediler yemek yiyordu, arkada ise fare ile diğer bir kedinin yemesi çok ilginçti.” dedi.