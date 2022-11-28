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    Edirne'de kedi oltadaki balığı kaptı

    Balıkçının Meriç Nehri'nden oltayla tuttuğu balığı alabilmek için yoğun çaba sarf eden kedinin balığı kaptığı anlar kayıt altına alındı.
    • 28.11.2022 - 17:24
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    Edirne'de kedi oltadaki balığı kaptı

    Edirne'de Meriç Nehri kenarında yer alan tesisin işletmecilerinden Bahadır Kılıç, nehir kenarına kano sporu için inşa edilen iskeleden olta atarken akılalmaz anlar yaşadı.

    Kılıç'ın Meriç'e attığı oltaya, bir süre sonra kefal balığı takıldı.

    Balığı oltadan çıkarmaya çalışan Kılıç, bir yandan hareket eden balıkla bir yanda da balığı almaya çalışan kediyle mücadele etti.

    Kedi balığı kaptı

    Kılıç, balığı oltadan almaya çalışırken hareketli balık misinadan kurtularak rıhtıma düştü, burada bekleyen kedi ısrarlı mücadelesi sonrası balığı kaparak bölgeden uzaklaştı.

    O anlar sosyal medyada paylaşıldı

    Çevredekilerin görüntülediği ve sosyal medyaya yüklediği görüntü kısa sürede çokça paylaşım ve beğeni aldı.

    Edirne'de kedi oltadaki balığı kaptı VİDEO

    "Onun kısmeti diye çok fazla üstelemedim"

    Kılıç, iskeleden zaman zaman balık tutmayı sevdiğini söyledi. Son avında tuttuğu balığı kaptırdığını, anlar hakkında "Oltayı attığımda büyük bir balık çıktığını gördüm. Kedi balığı almaya çalıştı, kediye zarar vermek de istemedim. Ayağımla ona engel olmaya çalıştım dokunmadan.

    Balığı misinadan almaya çalışırken hareket ederek oltadan yere düştü. Kedi zaten etrafında dönüp duruyordu. Ben de onun kısmeti diye çok fazla üstelemedim. O da yedi, afiyet olsun ne diyeyim. Kedileri düzenli olarak besliyoruz ama balık kediye daha cazip geldi.

    Ben de balığı kurtarmak için uğraşmadım. Afiyetle yedi. Kediyle balık için olan mücadelemizi müşterilerimizden biri çekmiş. Eşim de bu videoyu sosyal medyaya koydu, video çok geniş kitlelere ulaştı." ifadelerini kullandı.

    Tebessüm ettirmekten mutlu oldu

    AA'nın haberine göre, Kılıç insanları tebessüm ettirmenin en az balık tutmak kadar keyifli olduğunu kaydetti.

    Edirne de kedi oltadaki balığı kaptı #1

    Edirne de kedi oltadaki balığı kaptı #2Edirne de kedi oltadaki balığı kaptı #3


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