Edirne'de kuraklık alarmı! Sulamaya kısıtlamaya gelecek Trakya'da kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düşerken suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceği bildirildi.

Türkiye bir yandan sel felaketiyle uğraşırken bir yandan da kuraklıkla mücadele ediyor.

Geciken yağışlar ve kuraklıkla birçok ilde su sorunu yaşanıyor.

Kentlerin içme suyunu karşılayan göl ve barajlarda su miktarı gün geçtikçe azalıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü.

Kısıtlamalar gelecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceğini bildirdi.

Akan her damla suyun önemli olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Sadece Keşan Belediyesi'nin önlemler alması asla yeterli değil. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"30 Nisan'a kadar geçerli olacak"

Yağışların yetersiz kaldığını, kuraklıkla mücadele kapsamında belediye olarak bir dizi önlemler alacaklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti: