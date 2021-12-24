Edirne'de levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı

Alışveriş için kente gelen Bulgar vatandaşlar, 1 Bulgar levasının 10.53 TL’den 5.75 TL’ye düştüğünü görünce şok yaşadı. Ulus Pazarı'nda bu hafta ise yoğunluk yaşanmadı.

Edirne, döviz kurundaki dalgalanmaların ardından Bulgar turistlerin alışveriş için bölgeye akın etmesiyle sık sık gündeme geldi.

Bulgaristan'ın para birimi 1 levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10,53 TL’ye ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, sabahın erken saatlerinde geldikleri kentte, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını karşıladı.

Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

1 BULGAR LEVASI 5.75’TEN İŞLEM GÖRDÜ

Aynı düşüncelerle bu sabah yine Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, döviz bürolarına gittiklerinde şok yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş, Bulgaristan’ın para birimi levaya da yansıdı.

Pazartesi günü 10,53 TL’den işlem gören 1 Bulgar levası, Edirne’de döviz bürolarında 5,75 TL’den işlem gördü.

“BİR GELDİK ŞOKA UĞRADIK”

Döviz bürosuna geldiklerinde kurda düşüşün yaşandığını görünce şoka uğradığını belirten Bulgaristan vatandaşı Nuray Erhan, “2-3 gün önce daha iyiydi. Bir geldik şoka uğradık. Düşüş yapmış.” dedi.

Bulgaristan vatandaşı Ömer Karabulut da, “Çok şaşırdık, bunu beklemezdik. Çok uzun yollardan geliyoruz alışveriş yapalım diye.” açıklamasında bulundu.

“ÇOK AĞIR GELDİ TAŞIYAMIYORUZ, KALDIRAMIYORUZ”

Bulgaristan vatandaşı Mehmet Asenaf ise, “Dövizde yaşanan düşüş bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi taşıyamıyoruz, kaldıramıyoruz.” dedi.

Bulgaristan vatandaşı Remziye Aliyeva, “Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik, para bozduracağız. Burası kendi memleketimiz gibi.” dedi.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da ülkesindeki vatandaşlara “Çıkın çıkın gelin.” çağrısında bulundu.

ULUS PAZARI’NDA BULGAR YOĞUNLUĞU AZALDI

Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan vatandaşlarının akınına uğrayan Edirne’deki Ulus Pazarı’nda ise bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşanmadı.

Ulus Pazarı esnaflarından Levent Reisoğlu, levanın düşmesiyle birlikte pazarda Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da düşüş yaşandığını belirtti.

Reisoğlu, Bulgaristan vatandaşlarının ucuz fiyat sorgulamaya başladığını söyledi.