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    Edirne'de market rafları boşaldı

    Edirne'de market rafları boşaldı

    Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Edirne'deki market ve eczane raflarını boşalttı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 04:52
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    Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybetmesiyle Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı.

    Başta Bulgaristan olmak üzere, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var.

    KAPIKULE'DE ARAÇ KUYRUKLARI

    Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşmasının üzerine Bulgarlar, bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya Edirne'ye geliyor.

    Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda her gün uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

    Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

    Edirne de market rafları boşaldı #1

    ESNAF TABELALARI GÜNCELLEDİ

    Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor.

    İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi.

    Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

    Edirne de market rafları boşaldı #2

    ESNAF DURUMDAN MEMNUN

    Edirneli Pazar esnafı Reyhan Erdi, Bulgarlar yılbaşı alışverişi için geliyorlar bu hafta daha çok geleceklerini söylüyorlar. Bizde esnaf olarak bu durumdan memnunuz” diye konuştu.

    Edirne de market rafları boşaldı #3

    MARKET RAFLARI BOŞALDI

    Sınır ülkelerden alışveriş için gelenler, Edirne'deki marketlerin raflarını boşalttı.

    Mağaza ve eczanelerde mal ve ilaçların tükendiği bildirildi.

    Edirne de market rafları boşaldı #4

    Edirne de market rafları boşaldı #5

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