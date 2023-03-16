Edirne'de Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış etkili oluyor En kurak mevsimlerinden birini yaşayan Edirne'de sağanak başladı. Hava sıcaklığı 8 derece ölçülürken, yağışın devam etmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'yi de uyardı. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Edirne'de etkili olan sağanak yağmur vatandaşları sevindirdi. Su birikintileri oluştu Yağmurun zaman zaman etkisini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Hava sıcaklığı 8 derece Trafik ekipleri yoğunluğun oluştuğu noktalarda önlem alarak trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.