Edirne’de muhtarlar aşı randevularını aldı

Muhtarların da aşı öncelikli gruplar arasına alınması dolayısı ile ilk doz için randevular oluşturulmaya başlandı. Aşı randevusu alan muhtarlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında, muhtarlara da aşı önceliği tanınacağının açıklanmasının ardından randevular alınmaya başlandı.

"FİLYASYON EKİPLERİ İLE ÇALIŞMALARA KATILIYORUZ"

Edirne'nin Karaağaç mahallesi muhtarı Agah Korkan, kendilerine aşıda öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarların da aşı yaptırmaya başlaması hepimizi sevindirdi. Sürekli vatandaşlarla iç içeyiz, toplum önünde olduğumuz için virüsü kapma şansımız fazlaydı. Filyasyon ekipleriyle çalışmalara da katılıyoruz zaten. Gerçekten aşı takvimine muhtarların da alınması çok iyi oldu. Öncelikle sayın Bakan Koca'ya ve tüm ilgililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yağcılar Köyü Muhtarı Süleyman Akın da muhtarların aşı öncelikli gruplara dahil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

“BULAŞ RİSKİ AZALACAK”

Kırklareli'nin Doğu mahallesi muhtarı Arzu Yıldırım da alınan karardan mutlu olduğunu ifade ederek, aşı sayesinde hem kendisi ve ailesi hem iletişim halinde olduklarının bulaş riskinin azalacağına inandığını belirtti.

“ÇEVREMİZDEKİ İNSANLARA ÖRNEK OLACAĞIZ”

Yıldırım, "Koronavirüs salgın dönemi başladığından beri bizler de 7 gün 24 saat görevdeyiz zaten. Biz de risk altındaydık. Aşı hakkımız çıktı, hemen randevumuzu aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz.

Bizler zaten maske takarak, mesafe kurallarına uyarak kendimizi daha güvende tutmaya çalışıyorduk. Aşı vurulduktan sonra bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Herkes aşısını olmalı. Aşı olmayan birçok kişi biliyoruz. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ikna konusunda. Hem kendimizi güvence altına alacağız hem çevremizdeki insanlara bir nebze örnek olacağız." dedi.