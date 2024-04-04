Edirne'de muhtarlık pusulaları çöpe atıldı: Seçim yinelenecek 31 Mart yerel seçimlerinde temizlik görevlisinin pusulaları çöpe atmasıyla belirlenemeyen muhtar, ikinci bir seçim ile seçilecek.

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İHA

Türkiye 31 Mart yerel seçimi geride bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı.

Kentin Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu.

Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Pusulalar çöpe atıldı

5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı.

3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

Muhtarlık seçimi 2 Haziran'da yinelenecek

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.

Mahalle tekrar sandığa gidecek

Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)