Edirne'de nehir temizliği! Taşkına karşı önlem alındı Meriç Nehri'nde yaşanan felaketlerin ardından yeni bir olası taşkın riskine karşı yatak temizliği yapılmaya başlanıldı. Bu kapsamda biriken kum öbekleri temizlendi.

Türkiye yaşanan afetlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından yaşanan sel felaketi, risk durumlarına karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

Bu kapsamda yeni önlemler alınıyor.

Yapılan denetimler ve çalışmalar kapsamında daha güvenli kentler planlanıyor.

Meriç Nehri'nde temizlik

Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.

Topraklar temizleniyor

Çalışmalar kapsamında nehir yatağına indirilen iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor.

Sedde güçlendirme yöntemi uygulanacak

Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumların, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.