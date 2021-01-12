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    Edirne'de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi

    Edirne, son 91 yılın en kurak günlerini yaşarken aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri hızla arttı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 15:54
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    Edirne'de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi

    Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.

    Meteoroloji yetkilileri, aralık ayından bu yana kentte metrekareye 190 kilo yağış düştüğünü açıkladı.

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #1

    DEBİLER YÜKSELDİ

    Kentte 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de yükseldi.

    Devlet Su İşleri(DSİ) verilerine göre, Meriç Nehri'nin debisi 2 günde 6 kat artarak, Kirişhane İstasyonu'nda 50 metreküp/saniyeden 353 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 12 metreküp/saniyeden 80 metreküp/saniyeye yükseldi.

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #2

    SARI ALARM VERİLDİ

    Yetkililer, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle perşembe gününden itibaren daha da yükseleceğini açıkladı.

    Öte yandan kentteki yağışlar nedeniyle Süloğlu ilçesindeki dere de taştı.

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #3

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #4

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #5

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #6

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #7

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #8

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #9

    Edirne de nehirlerin debileri arttı, sarı alarm verildi #10

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