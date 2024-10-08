Edirne'de 'Okul polisi' uygulaması güven verdi Edirne Emniyet Müdürlüğü, merkezdeki okullarda, öğrenciler sabah derse girmeden önce 53 ekip, 106 personel görevlendirdi. Uygulamadan hem veliler hem de öğrenciler mutlu.

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AA

Okulların önünde yasa dışı yaşanan olayların önlenmesi amacıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde yeni bir uygulama başlatıldı.

Edirne'de "okul polisi" ekipleri, okulların önlerinde ve civarında denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezindeki okullarda öğrenciler sabah derse girmeden önce görevlendirilen 53 ekibe bağlı 106 personeli şüpheli görülenlere göz açtırmıyor.

OKUL POLİSLERİ OKULA GÜVENLİ GİRİŞİ SAĞLIYOR

Kırmızı yelekli "okul polisi" ekipleri, öğrencilerin okullara girişlerini güvenli şekilde sağlıyor, trafik akışını düzenliyor.

54 YİNE ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nca Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 54 yeni araçla ilk görevlerini okulların civarında gerçekleştirdi.

Yeni araçları beğenen öğrenciler, polis ekipleriyle sohbet etti. Bazı öğrenciler araçlara binip meraklarını giderdi. Veliler de cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

VELİLER MUTLU

Plevne İlkokulu'na oğlunu getiren Emre Yanık, okulun önünde "okul polisi" görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

VELİLERDEN POLİSLERE TEŞEKKÜR

Son dönemde Edirne Emniyeti'nin çalışma ve denetimleri sayesinde hem çocuklarını hem de kenti güvende hissettiklerini belirten Yanık, "Veliler olarak çok memnunuz. Sabah okula giriş saatlerinde trafiğin sağlanması çok önemli. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

"GÜVEN VERİYOR"

Velilerden Sercan Eren de öğrencilerin sabah polis gözetiminde okula girmesinin güven verdiğini dile getirdi.

"UYGULAMA SÜRSÜN"

Tüm velilerin uygulamayı desteklediğini anlatan Eren, "Bu uygulamadan çok memnun oluyoruz çünkü bazen okul önlerinde bazı olaylar yaşanıyor, bunu duyuyoruz ve gözlemliyoruz. Bu uygulamanın devamını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)