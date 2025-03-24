Edirne'de şehir merkezinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken araç, evin içine girdi
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAKİLER YARALANDI
Araç içinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR
Kaza sırasında evin içinde bulunan aile üyeleri büyük panik yaşadı.
Odun almak için bahçeye çıkan ev sahipleri ise ölümden kıl payı kurtuldu.
EVDE AĞIR HASAR OLUŞTU
Evin ciddi hasar görmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen aile, tek tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu söyledi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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