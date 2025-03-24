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Edirne'de otomobilin çarptığı ev harabeye döndü

Edirne'de otomobilin çarptığı ev harabeye döndü Kent merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarparak içeri daldı. O anda bahçede olan ev sahipleri ölümden kıl payı kurtuldu.