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DHA

Sınır illerden farklı ülkelere kaçak yolla giriş yapmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Polis ekiplerinin etkili ve kapsamlı çalışmaları dahilinde birçok göçmen kaçakçısı yakalanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında bir kaçak göçmen operasyonu da Edirne'de gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ ADIM ADIM İZLENDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde kaçak göçmen bulunduğunu belirledi.

Takibe alınan otomobil, durdurulup arama yapıldı.

ARAK KOLTUKTAN 2 GÖÇMEN ÇIKTI

Aramada, arka koltukların altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu M.D. ile A.K., yakalandı.

Araçta bulunan R.A. ile C.O. da gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 2 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.