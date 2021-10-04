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    Edirne'de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar

    Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler yangın merdivenine akın ederken, bazı vatandaşlar da merdiven kitli olunca zemine yakın camdan atlayarak kaçtı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 04:30
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 04:34
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    Edirne'de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar

    Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

    Yangın sonrası oluşan yoğun duman onlarca ailenin yaşadığı binanın tamamını kapladı. Panikle kendilerini dışarıya atmak isteyen vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle merdivenlere inemedi.

    Edirne de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar #1

    YANGIN MERDİVENİN KİLİTLİ OLDUĞUNU GÖRENLER PANİK YAŞADI

    Dumandan kurtulmak isteyen vatandaşlar, yangın merdivenine akın etti. Yangın merdivenin kilitli olduğunu gören vatandaşlar panik yaşadı.

    Zemine yakın binalarda yaşayan vatandaşlar camlardan atlayıp dışarıya çıkarken, birçok vatandaş yangın merdivenin kilidinin bulunup açılmasını bekledi.

    Edirne de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar #2

    YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Yangın merdiveninin açılmasıyla birlikte vatandaşlar binadan tahliye edildi.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 4 vatandaş Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

    Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

    Edirne'de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar VİDEO

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