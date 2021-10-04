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Edirne'de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar

Edirne'de oturdukları bina yanmaya başlayınca camdan atladılar

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler yangın merdivenine akın ederken, bazı vatandaşlar da merdiven kitli olunca zemine yakın camdan atlayarak kaçtı.