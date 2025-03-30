İHA
Edirne'de kent merkezinde polis ekipleri bayram tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Ekipler, kurallara uyumun hassasiyetini sürücülere tek tek anlattı.
POLİS EKİPLERİNDEN BAYRAM TEBRİĞİ
Sürücülere hız, emniyet kemeri ve telefonla konuşma gibi trafik kuralları hatırlatıldı.
Ekipler, denetim sırasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK
Sürücülerden Umut Eker, herkese kurallara uyma konusunda tavsiyede bulundu.
Denetimlerin bayram süresince devam edeceğini açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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