Edirne'de polisten kaçan araç kaza yaptı: 10 kaçak göçmen yakalandı Kentte yaşanan hareketlilikte polis ekiplerinin peşine düştüğü panelvan araç kaçarken bariyerlerin üzerine çıktı. Ekipler, araçtaki düzensiz göçmenleri tespit etti.

AA

Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor.

Son olarak bir hareketlilik Edirne'de yaşandı.

Otoyol Edirne gişeleri yakınlarında panelvan minibüsün ters yöne girdiği tespit edildi.

Kovalamaca yaşandı

Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan araç sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlerin üzerine çıktı.

Sol lastikleri asılı kalan panelvan durdu.

10 düzensiz göçmen yakalandı

Araçtan inen sürücü ve düzensiz göçmenler araziye doğru kaçtı. Ekiplerin yakaladığı 10 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)