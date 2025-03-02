İHA

Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin iki minaresine halatlar ve onlarca ampul ile asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı Cihan Devleti döneminde yapılan ve kentin en güzel konumunda inşa edilen Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, bu yıl uzun bir aradan sonra yeniden mahya asılması vatandaşları sevindirdi.

MİMAR SİNAN'IN ŞAHESERİ

Yüzyıllardır devam eden ve özellikle Ramazan aylarında asılan mahya geleneği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki koca usta Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin güzelliğine renk kattı.

YUNANİSTAN'DAN DA GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, Türkiye'nin zirve eserlerinden biri olan Selimiye Camisi'ne asılan mahyanın, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Edirne'ye yakın sınırı olan köylerinde de görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Ramazan ayının 15'nci gününden sonra Selimiye Camisine 'Aile toplumun temelidir' yazısının asılacağı belirtildi.

"YUNANİSTAN'IN KÖYLERİNDEN DE GÖRÜLECEK"

52 yıl boyunca mahya sanatını yaptığını ifade eden ustalardan Kahraman Yıldız, 450 yıllık Osmanlı Cihan Devleti yadigarı olan bir mesleği yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tabi kolay bir meslek değil ama ata yadigarı olan bir meslektir. Mahyanın doğum yeri İstanbul Sultanahmet Camisi'dir. Ama gelenek olarak İstanbul'daki Selahattin camilerde Bursa ve Edirne Selimiye Camisi'nde mahyalar asıyoruz. Yaptığımız işin zorlukları var ama akşam mahya yanınca bütün yorgunluğumuz geçiyor.



Büyük usta Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ne mahya asmak benim için büyük bir şereftir. Biz bugünkü şartlarımızla bu camiyi taçlandırıyoruz. İlk yazımız ‘hoş geldin on bir ayın sultanı' oldu.



Edirne halkının haricinde sınır ötesindeki ülkelerde Selimiye Camisi'ndeki mahyayı akşam yanınca görüyorlar. Çünkü Selimiye zirvede olan bir cami olduğu için Yunanistan'ın köylerinde de görünecek.

"MAHYAYI GÖRMEK İSTEDİK"

Edirneli vatandaşlardan Refik Yakınlar şöyle konuştu:

Biz de Edirne'mizi, Selimiye'mizi ve asılan mahyayı görmek istedik. O havayı yaşayalım ve teneffüs edelim diye buraya ziyarete geldik. Allah Ramazan ayını bütün İslam alemi için hayırlı kılsın inşallah.

"SELİMİYE MÜKEMMEL"

Vatandaşlardan Özcan Güner mahyaların neden asıldığını şöyle anlattı: