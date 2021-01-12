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    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü

    Edirne’de, geceden bu yana devam eden etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, vatandaşlar isyan ederek, “Bize deniz lazımdı, Edirne’ye deniz geldi” dedi.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 16:34
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    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Edirne’de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu.

    Şehrin bazı noktalarında, yollara dubalar konulara, araç geçişlerine yollar kapatıldı.

    METEOROLOJİ UYARDI: DİKKATLİ OLUN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da bugün gün boyu devam edeceği tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü VİDEO

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü #1

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü #2

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü #3

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