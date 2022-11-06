Edirne'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Keşan'da sahte içki yapıldığına dair ihbar alan ekipler düzenledikleri operasyon kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti.

İhbar üzerine çalışmalarını başlatan ekipler, belirlenen adrese baskı düzenledi.

30 litre sahte rakı ve viski ele geçirdi

F.G. isimli şahsa ait Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde arama yapan ekipler, pet bidon ve şişeler içinde yaklaşık 30 litre sahte rakı ve viski ele geçirdi.

1 kişi hakkında işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, sahte alkolü hazırlamak için kullanılan 1 adet dereceli kaynatma kazanı, 1 adet damıtma borusu ile 1 adet toplama bidonuna da polis el koyarken, F.G. hakkında işlem başlatıldı.