Euro
15.9785
1.62%
Dolar
14.1503
1.92%
Altın
815.72
2.49%
Borsa
2.106
3.46%
Bitcoin
705.599
0.32%
BTXN Coin
40.40
-1.10%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Edirne'de sel felaketi: Evler suya gömüldü

    Edirne'de sel felaketi: Evler suya gömüldü

    Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren sağanak, bölgede endişe veren manzaralar oluşturmaya başladı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Edirne'nin Enez ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkilli olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

    İlçedeki çoğu yer gece saatlerinde sular altında kaldı; bölgede yaşayan bir vatandaş sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçedeki yağış etkisini artırarak devam ederken, havanın aydınlanmasıyla tahribat görüntüleri ortaya çıktı.

    KÖY EVLERİ SULAR İÇİNDE

    Gülçavuş köyünde evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü, çok sayıda malzemenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #1

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

    Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

    Öte yandan gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş da yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen kişi, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler yardım için seferber oldu.

    Edirne'de evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #2

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #3

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #4

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #5

    Edirne de sel felaketi: Evler suya gömüldü #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir