Edirne'de sel felaketi: Evler suya gömüldü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren sağanak, bölgede endişe veren manzaralar oluşturmaya başladı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkilli olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçedeki çoğu yer gece saatlerinde sular altında kaldı; bölgede yaşayan bir vatandaş sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçedeki yağış etkisini artırarak devam ederken, havanın aydınlanmasıyla tahribat görüntüleri ortaya çıktı.

KÖY EVLERİ SULAR İÇİNDE

Gülçavuş köyünde evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü, çok sayıda malzemenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Öte yandan gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş da yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen kişi, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler yardım için seferber oldu.

Edirne'de evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı