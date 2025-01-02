Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyonunda son dokunuşlar

AA

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye'de restorasyonun büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Restorasyonun kısa sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Sezer, "Şu anda sadece kalem işleri kaldı. Hızlı şekilde devam eden kalem işleri kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide ekiplerin titiz çalışmaları bilim kurulunun nezaretinde sürüyor.

Etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında caminin bir kısmı ziyarete ve ibadete açık tutulurken, restorasyon işlemleri eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarının ardından avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı.

DOĞRAMALAR TAMAMEN YENİLENDİ

Çalışmalarla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırıldı, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırıldı ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarıldı.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilendi. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirildi.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapıldı.

EN ÇOK MİNARELER YIPRANMIŞTI

Restorasyon sürecinde en çok yıpranan bölümlerin minareler olduğu belirlendi.

Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü, 3 yollu olarak tasarlandığı için merdivenlerden çıkan 3 kişinin birbirini göremediği 3 şerefeli, alemi dahil 85 metre uzunluğunda dört minarede işlemler tamamlandı.

Çini temizliği ve onarım çalışmaları bitirilirken, kalem işi ve alçı süsleme onarımları sürüyor.