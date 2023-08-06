Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yurt genelinde etkili olan sıcak hava vatandaşları bunaltırken, Edirneliler ise bugün rahat bir nefes aldı. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, uzun zamandır süren sıcak havanın etkisini dağıttı. Öğle saatlerinde aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar yağmurdan iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle araçlar su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ağaç devrildi, bazı caddeler trafiğe kapatıldı İlhami Ertem ve Güngör Mazlum Caddeleri su birikmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yağmur öncesi etkili olan rüzgar nedeniyle Uzunkaldırım Caddesi'nde bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Yağış akşam saatlerine kadar sürecek Sarayakpınar köyü yolunda da devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Edirne'de yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.