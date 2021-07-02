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    Edirne’de şiddetli yağış

    Edirne'de Meteorolojinin akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrasında kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 20:42
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 20:44
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    Edirne’de şiddetli yağış

    Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

    Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

    Edirne’de şiddetli yağış VİDEO

    Edirne’de şiddetli yağış #1

    Edirne’de şiddetli yağış #2

    Edirne’de şiddetli yağış #3

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