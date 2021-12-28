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    Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

    Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 16:37
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    Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

    İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Yağışın ardından çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

    YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

    Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken vatandaşlar, dükkanlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

    Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı

    Edirne de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı #1

    Edirne de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı #2

    Edirne de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı #3

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