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- Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı.
- İHA
- 28.12.2021 - 16:23
- Güncelleme : 28.12.2021 - 16:37
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yağışın ardından çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken vatandaşlar, dükkanlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı