Edirne'de sınır hattında orman yangını! Müdahaleler sürüyor Bulgaristan sınır hattındaki bölgede bulunan ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Ekipler harekete geçerek yangına müdahalede bulundu.

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İHA

Yaz boyunca yaşanan orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Havalar tam serinledi derken, Edirne'de yeniden bir yangın hareketliliği yaşandı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Ekipler harekete geçti

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Aynı bölgede 2. yangın

Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)