İHA
Yaz boyunca yaşanan orman yangınları büyük korkuya neden oldu.
Havalar tam serinledi derken, Edirne'de yeniden bir yangın hareketliliği yaşandı.
Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.
Ekipler harekete geçti
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Aynı bölgede 2. yangın
Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)