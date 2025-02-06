Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı ticareti sürdürebilmek için her yolu denese de gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati ve titiz çalışmaları karşısında başarılı olamıyor.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır takibe aldı.

NARKOTİK KÖPEKLER GİZLENMİŞ UYUTUŞTURUCUYU BULDU

X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın ön dorse duvarında şüpheli yoğunluk tespit edilince araç detaylı arama için hangara alındı.

Burada narkotik köpek 'Cash' ile yapılan detaylı aramada tırın ön kısmındaki özel bölmeye zulalanmış 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YOLLANDI

Gözaltına alınan tır şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YILIN İLKAYINDA 1177 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin bu yılın ilk ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1177 kilo uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.