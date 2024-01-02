Edirne'deki sokak röportajında vatandaş altyapıya isyan etti: Banyo yapamıyoruz

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Ensonhaber, Türkiye’nin dört bir yanında sokak röportajlarına devam ediyor.
Gençler Soruyor formatıyla vatandaşlara mikrofon uzatan öğrenciler, bu kez Edirne’den aktardı.
Vatandaşlara yöneltilen soru ise Edirne’nin altyapısı oldu.
Kentin altyapısı ile konuşan vatandaşların çoğu isyan etti.
Bir kesim yerel seçimlerde bu kez oyunu AK Parti’ye vereceğini söylerken, diğer kesim de yaşadığı sıkıntıları sıraladı.
"Banyo yapamıyoruz"
Öyle ki bir genç, altyapı sorunu sebebiyle su kesintilerinin sık yaşandığını ve banyo dahi yapamadılarını söyledi.
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