Euro
9.0463
0.11%
Dolar
7.4759
0.04%
Altın
441.73
-0.04%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
273.655
2.28%
EXEN Coin
17.12
5.03%
-6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli -6 C

    Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

    Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

    Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    'Böcek Mektebi ' olarak da adlandırılan binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #1

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #2

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #3

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #4

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #5

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #6

    Edirne de tarihi müftülük binası yandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir