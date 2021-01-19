Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'Böcek Mektebi ' olarak da adlandırılan binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.