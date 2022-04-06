Petrol
106.36
-0.26%
Euro
16.10
0.27%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
912.19
0.14%
Borsa
2319
-0.33%
Bitcoin
657.725
-2.84%
BTXN Coin
32.10
0.31%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Edirne'de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi

    Asfalt firmasının patlayan fuel oil kazanından tarım arazilerine dökülen ziftin temizlenme çalışmalarının başladığını duyuran Bakanlık, toprak kirliliğinin de giderileceğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi

    Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yakın bölgede tarım alanında kriz meydana geldi.

    Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde fuel oil kazanı patladı.

    Kazanın patlamasıyla tarım arazilerine dökülen bin 500 ton ham petrol, 1 kilometrelik alana yayıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı da Edirne'deki olayla ilgili harekete geçti.

    Toprak kirliliği giderilecek

    Zarar görmesinden endişe edilen tarım arazilerinde İl Müdürlüğünce kontrol sağlandı. Sahada temizlik çalışmalarına başlayan Bakanlık, toprak kirliliğinin giderilmesi için de yetkili firmaları bölgeye sevk etti.

    Bakanlık açıklama yaptı

    Konuyla ilgili Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan zift, İl Müdürlüğümüz denetiminde kontrol altına alınmıştır. Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    Edirne de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi #1

    Edirne de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi #2

    Edirne de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi #3

    Edirne de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e son görev
    3. Sayfa

    Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e son görev

    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık
    Dünya

    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

    El freni çekilmeyen otomobil, kazadan döndü
    3. Sayfa

    El freni çekilmeyen otomobil, kazadan döndü

    Görüş Bildir