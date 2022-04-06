Edirne'de tarım alanına akan ham petrole müdahale edildi

Asfalt firmasının patlayan fuel oil kazanından tarım arazilerine dökülen ziftin temizlenme çalışmalarının başladığını duyuran Bakanlık, toprak kirliliğinin de giderileceğini aktardı.

Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yakın bölgede tarım alanında kriz meydana geldi.

Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde fuel oil kazanı patladı.

Kazanın patlamasıyla tarım arazilerine dökülen bin 500 ton ham petrol, 1 kilometrelik alana yayıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı da Edirne'deki olayla ilgili harekete geçti.

Toprak kirliliği giderilecek

Zarar görmesinden endişe edilen tarım arazilerinde İl Müdürlüğünce kontrol sağlandı. Sahada temizlik çalışmalarına başlayan Bakanlık, toprak kirliliğinin giderilmesi için de yetkili firmaları bölgeye sevk etti.

Bakanlık açıklama yaptı

Konuyla ilgili Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan zift, İl Müdürlüğümüz denetiminde kontrol altına alınmıştır. Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.