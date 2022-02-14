Edirne'de taşan nehir tarıma zarar verdi: Arazide kayıkla geziliyor

Karların erimesiyle birlikte Ergene Nehri'nin suyu arttı. Turuncu alarmın verildiği bölgede tarım arazileri sular altında kalınca, köy halkı araziyi kayıkla gezdi.

Kırklareli ve Edirne'nin ilçelerinden geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kaynağı Yıldız Dağları'nda karların erimesiyle birlikte, nehrin debisinde artış yaşandı.

Nehir ölçüm verilerine göre, Ergene Nehri'nin debisi Meriç ilçesinin Yenicegörece köyünde 1 Şubat 2022 tarihinde 18 metreküp/saniye iken, 12 Şubat'ta 336 metreküp/saniyeye yükselmişti.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Yetkililer ise nehir yakınlarında tedbirli olunmasını isteyerek, turuncu alarm vermişti.

DEBİ DÜŞTÜ

Bu sabah itibariyle nehrin debisinde düşüş yaşanmaya başladı. Nehrin debisi 176 metreküp/saniyeye düştü. Ayrıca nehir için turuncu alarm da sarı alarm olarak güncellendi.

TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Ergene Nehri'nin yatağından taştığı Yenicegörece köyünde, tarım arazileri su altında kaldı.

TARIM ARAZİSİNDE KAYIKLA GEZDİLER

Köy halkı, su altında kalan buğday ekili tarım arazilerinde kayıkla gezdi. Buğday ekili tarım arazilerinin metrelerce yükseklikte suyla kaplandığını ifade eden köy halkından Gürkan Özkan, buğdayların zarar gördüğünü söyledi.