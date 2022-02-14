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- Edirne'de taşan nehir tarıma zarar verdi: Arazide kayıkla geziliyor
Edirne'de taşan nehir tarıma zarar verdi: Arazide kayıkla geziliyor
- İHA
- 14.02.2022 - 10:44
- Güncelleme : 14.02.2022 - 10:52
Kırklareli ve Edirne'nin ilçelerinden geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kaynağı Yıldız Dağları'nda karların erimesiyle birlikte, nehrin debisinde artış yaşandı.
Nehir ölçüm verilerine göre, Ergene Nehri'nin debisi Meriç ilçesinin Yenicegörece köyünde 1 Şubat 2022 tarihinde 18 metreküp/saniye iken, 12 Şubat'ta 336 metreküp/saniyeye yükselmişti.
TURUNCU ALARM VERİLDİ
Yetkililer ise nehir yakınlarında tedbirli olunmasını isteyerek, turuncu alarm vermişti.
DEBİ DÜŞTÜ
Bu sabah itibariyle nehrin debisinde düşüş yaşanmaya başladı. Nehrin debisi 176 metreküp/saniyeye düştü. Ayrıca nehir için turuncu alarm da sarı alarm olarak güncellendi.
TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI
Ergene Nehri'nin yatağından taştığı Yenicegörece köyünde, tarım arazileri su altında kaldı.
TARIM ARAZİSİNDE KAYIKLA GEZDİLER
Köy halkı, su altında kalan buğday ekili tarım arazilerinde kayıkla gezdi. Buğday ekili tarım arazilerinin metrelerce yükseklikte suyla kaplandığını ifade eden köy halkından Gürkan Özkan, buğdayların zarar gördüğünü söyledi.