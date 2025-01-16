Edirne'de tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

AA

FETÖ'cülere göz açtırılmıyor...

Edirne'de İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma sonucu takip ettikleri tırın İpsala Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

TIR ARANDI

Polis gözetiminde sınır kapısına götürülen tır, x-ray taramasından geçirildikten sonra arandı.

DORSEDE YAKALANDILAR

Tırın dorsesinde yapılan aramada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan K.T. ve M.T.K. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

FETÖ zanlıları, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili "insan ticareti" kapsamında gözaltına alınan A.H. ve S.O.Ç. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.